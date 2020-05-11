Пожежа у хоспісі під Москвою: загинули 10 лежачих осіб

Пожежа з багатьма жертвами вночі 11 травня сталася у Росії – горів будинок для людей літнього віку, який працював без документів та брав на утримання бездомних.

Про пожежу в хоспісі "Второй дом" у Красногорську під Москвою пише Интерфакс.

За попередніми даними, загинули 10 осіб – лежачі хворі, які не могли самостійно покинути будівлю і яким не змогли допомогти рятувальники. Вогонь загасили менш ніж за годину, а причини займання з'ясовуватиме слідство.

Вже відомо, що хоспіс в Красногорську працював без документів. У пресслужбі міської влади повідомили, що там "за документами – просто будинок, звичайний житловий будинок".

Однак організатор хоспісу Дмитро Новіков переконує, що усіх заходів безпеки в установі дотримувалися, а "документи всі в порядку – в межах правового поля".

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У телеграм-каналі MASH додали, що до "Второго дома" брали бездомних без документів – тому встановити особи деяких загиблих неможливо.

Фото: МНС РФ/ТАСС