На Дніпропетровщині горіла дев'ятиповерхівка, загинула жінка

У місті Жовті Води на Дніпропетровщині сталася пожежа у квартирі на 6-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, одна жінка загинула.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 травня о 04:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській міста Жовті Води, горить квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

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Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вхідні двері до помешкання не зачинені, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири на 6-му поверсі. Пожежу локалізовано о 05:04 та ліквідовано о 05:28. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 7 кв.м.

"Під час гасіння пожежі вогнеборцями виявлено тіло власниці 1949 року народження, без ознак життя", - зазначили у пресслужбі ДСНС.

Як раніше повідомляло агентство, від початку 2020 року внаслідок пожеж по всій Україні загинули 740 осіб.