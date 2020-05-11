На Дніпропетровщині горіла дев'ятиповерхівка, загинула жінка
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"10 травня о 04:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській міста Жовті Води, горить квартира на 6-му поверсі дев’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вхідні двері до помешкання не зачинені, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири на 6-му поверсі. Пожежу локалізовано о 05:04 та ліквідовано о 05:28. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 7 кв.м.
"Під час гасіння пожежі вогнеборцями виявлено тіло власниці 1949 року народження, без ознак життя", - зазначили у пресслужбі ДСНС.
Як раніше повідомляло агентство, від початку 2020 року внаслідок пожеж по всій Україні загинули 740 осіб.