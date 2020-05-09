Жертвами пожеж з початку року стали 740 українців

Від початку 2020 року внаслідок пожеж по всій Україні загинули 740 осіб.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"​​​​З початку 2020 року на пожежах в Україні загинули 740 людей... Лише з понеділка 4 травня у житловому секторі країни вже виникла 201 пожежа, внаслідок чого загинуло 10 людей, а ще 12 - постраждали", - йдеться в повідомленні.

Серед основних причин, що призводять до загибелі людей, рятувальники називають: свідоме нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження із вогнем, паління у ліжку, а також залишені без нагляду сірники та запальнички у місцях, що легко доступні для дітей.

У зв'язку з цим у ДСНС просять неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. А також розповідати дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь та обговорювати в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення.