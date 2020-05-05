За тиждень рятувальники загасили 1 840 пожеж та врятували 44 людини — ДСНС

За тиждень підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України загасили 1 840 пожеж та врятували 44 людини.

Про це відомство повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Упродовж минулого тижня, з 27 квітня по 3 травня, підрозділи ДСНС України врятували 44 людини та ліквідували 1 тис. 840 пожеж. Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 509 надзвичайних подій, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що за тиждень на пожежах не допущено знищення вогнем 491 будівлі і 43 одиниці техніки. Піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 564 виїзди, у ході яких знищено 2 тис. 669 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 16 осіб, додали у ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, пожежники продовжують гасити осередки тління у Зоні відчуження та у Житомирській області.

Фото: ДСНС