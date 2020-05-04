Рятувальники ліквідували два осередки пожежі на Житомирщині

Рятувальники ліквідували два осередки пожежі на Житомирщині

Укрінформ
На Житомирщині рятувальники ліквідували два осередки пожежі біля сіл Можари та Усове.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Станом на 10:00 4 травня в Овруцькому районі ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу с. Можари (виникло 16.04.20) та с. Усове (виникло 28.04.20)", — йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

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