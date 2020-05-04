Рятувальники ліквідували два осередки пожежі на Житомирщині

На Житомирщині рятувальники ліквідували два осередки пожежі біля сіл Можари та Усове.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Станом на 10:00 4 травня в Овруцькому районі ліквідовано 2 осередки загорання лісової підстилки поблизу с. Можари (виникло 16.04.20) та с. Усове (виникло 28.04.20)", — йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).