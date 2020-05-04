Рятувальники продовжують гасити осередки тління під Чорнобилем та на Житомирщині

Вогнеборці ДСНС продовжують гасити осередки тління у Зоні відчуження та у Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС

У Зоні відчуження станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем.

«До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДСНС, пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізовані.

3 травня поблизу с. Першотравневе, с. Дубовий Гай та с. Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки.

«Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини», - повідомляють рятувальники.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 чоловік та 52 одиниці техніки, з них від ДСНС 65 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки.

Фото: ДСНС