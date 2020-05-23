Родина Хашоггі пробачила вбивцям журналіста

Сім'я вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявила про прощення його вбивць.

Про це повідомляє ВВС.

"У цю благословенну ніч благословенного місяця [Рамадану] ми пам'ятаємо Божий вислів: якщо людина пробачає і примиряє, її нагорода повинна бути отримана від Аллаха. Тому ми, сини мученика Джамала Хашоґджі, оголошуємо про прощення тих, хто вбив нашого батька, у пошуках нагороди всемогутньому Богу", - написав у Тwitter Салах Хашоггі - один із синів померлого журналіста.

Як зазначає видання, згідно з ісламським законом смертні вироки можуть бути пом'якшені на тлі помилування сім'єю жертви, проте незрозуміло, чи буде це застосовуватися в цьому випадку.

Як повідомлялося, саудівський журналіст, оглядач Washington Post Джамаль Хашоггі зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Офіційний Ер-Ріярд визнав, що його вбили, лише після 20 жовтня. 1 листопада турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищено в кислоті, та офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У листопаді під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Туреччина передала пов'язані з вбивством Хашоггі аудіозаписи Саудівській Аравії, США, Канаді, Німеччині, Франції та Великобританії.

У грудні минулого року кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили у справі про вбивство саудівського журналіста Хашоггі, п'ятьох засудив до найвищої міри покарання. Ще трьох було засуджено на тривалі терміни ув'язнення. Із трьох осіб звинувачення було знято.

Фото: АА