Родина Хашоггі пробачила вбивцям журналіста

Родина Хашоггі пробачила вбивцям журналіста

Укрінформ
Сім'я вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі заявила про прощення його вбивць.

Про це повідомляє ВВС.

"У цю благословенну ніч благословенного місяця [Рамадану] ми пам'ятаємо Божий вислів: якщо людина пробачає і примиряє, її нагорода повинна бути отримана від Аллаха. Тому ми, сини мученика Джамала Хашоґджі, оголошуємо про прощення тих, хто вбив нашого батька, у пошуках нагороди всемогутньому Богу", - написав у Тwitter Салах Хашоггі - один із синів померлого журналіста.

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Як зазначає видання, згідно з ісламським законом смертні вироки можуть бути пом'якшені на тлі помилування сім'єю жертви, проте незрозуміло, чи буде це застосовуватися в цьому випадку.

Як повідомлялося, саудівський журналіст, оглядач Washington Post Джамаль Хашоггі зник у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Офіційний Ер-Ріярд визнав, що його вбили, лише після 20 жовтня. 1 листопада турецькі ЗМІ повідомили, що тіло Хашоггі було знищено в кислоті, та офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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У листопаді під час обшуку в резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Туреччина передала пов'язані з вбивством Хашоггі аудіозаписи Саудівській Аравії, США, Канаді, Німеччині, Франції та Великобританії.

У грудні минулого року кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили у справі про вбивство саудівського журналіста Хашоггі, п'ятьох засудив до найвищої міри покарання. Ще трьох було засуджено на тривалі терміни ув'язнення. Із трьох осіб звинувачення було знято.

Фото: АА

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