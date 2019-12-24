Спецдоповідачка ООН: Рішення суду щодо справи вбивства Хашоггі сміховинне

Спецдоповідачка ООН: Рішення суду щодо справи вбивства Хашоггі сміховинне

Укрінформ
Рішення суду в Саудівській Аравії про покарання вбивць журналіста Джамаля Хашоггі, в той час як організатори залишаються на свободі, є сміховинним та суперечить справедливості.

Таку оцінку у своєму Twitter дала спецдоповідачка ООН з питання позасудових страт Агнес Калламард.

"Підсумок: наймані вбивці визнані винними, засуджені до смертної кари. Організатори ж не лише залишаються на свободі, їх майже не торкнулися розслідування та судовий розгляд. Це суперечить справедливості. Це сміховинно", - написала Калламард.

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Спецдоповідачка ООН також вказала, що генеральний консул був визнаний невинним.

"Консул Саудівської Аравії, який дозволив, щоб у консульство та його кабінет стали місцем злочину, був визнаний невинним. Навіть при тому, що він вжив усіх необхідних заходів безпеки, аби переконатися, що в консульстві не буде свідків", - вказала Калламард.

Вона також зауважила, що Ер-Ріяд не розслідував роль оточення наслідного принца Мухаммеда бін Салмана у вбивстві журналіста.

"Підсудні неодноразово заявляли, що виконували накази. Прокурор публічно заявив, що особистий радник престолового принца Сауд аль-Кахтані вимагав викрадення Джамаля Хашоггі (на тій підставі, що це загроза національній безпеці). І все ж він залишається на свободі", - написала Калламард.

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Як відомо, у понеділок кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили по справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, п’ятьох засудив до найвищої міри покарання. Ще трьом були присуджені тривалі терміни ув’язнення. З трьох осіб обвинувачення були зняті.

Прокуратура Саудівської Аравії не висунула обвинувачень проти кількох осіб, які вважаються ключовими у справі організації злочину, зокрема радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, який вважається організатором вбивства, ексгенконсула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі та заступника голови розвідки Ахмеда Асірі, який пішов у відставку одразу після вбивства журналіста. Перші два були внесені Вашингтоном до санкційного списку через причетність до цього злочину.

В Анкарі висловили незадоволення процесом розслідування та рішенням, винесеним судом в Саудівській Аравії.

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