Спецдоповідачка ООН: Рішення суду щодо справи вбивства Хашоггі сміховинне

Таку оцінку у своєму Twitter дала спецдоповідачка ООН з питання позасудових страт Агнес Калламард.

"Підсумок: наймані вбивці визнані винними, засуджені до смертної кари. Організатори ж не лише залишаються на свободі, їх майже не торкнулися розслідування та судовий розгляд. Це суперечить справедливості. Це сміховинно", - написала Калламард.

Спецдоповідачка ООН також вказала, що генеральний консул був визнаний невинним.

"Консул Саудівської Аравії, який дозволив, щоб у консульство та його кабінет стали місцем злочину, був визнаний невинним. Навіть при тому, що він вжив усіх необхідних заходів безпеки, аби переконатися, що в консульстві не буде свідків", - вказала Калламард.

