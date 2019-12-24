Спецдоповідачка ООН: Рішення суду щодо справи вбивства Хашоггі сміховинне

Рішення суду в Саудівській Аравії про покарання вбивць журналіста Джамаля Хашоггі, в той час як організатори залишаються на свободі, є сміховинним та суперечить справедливості.

Таку оцінку у своєму Twitter дала спецдоповідачка ООН з питання позасудових страт Агнес Калламард.

"Підсумок: наймані вбивці визнані винними, засуджені до смертної кари. Організатори ж не лише залишаються на свободі, їх майже не торкнулися розслідування та судовий розгляд. Це суперечить справедливості. Це сміховинно", - написала Калламард.

Спецдоповідачка ООН також вказала, що генеральний консул був визнаний невинним.

"Консул Саудівської Аравії, який дозволив, щоб у консульство та його кабінет стали місцем злочину, був визнаний невинним. Навіть при тому, що він вжив усіх необхідних заходів безпеки, аби переконатися, що в консульстві не буде свідків", - вказала Калламард.

j) Bottom line: the hit-men are guilty, sentenced to death. The masterminds not only walk free. They have barely been touched by the investigation and the trial. That is the antithesis of Justice. It is a mockery. — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) December 23, 2019

Вона також зауважила, що Ер-Ріяд не розслідував роль оточення наслідного принца Мухаммеда бін Салмана у вбивстві журналіста.

"Підсудні неодноразово заявляли, що виконували накази. Прокурор публічно заявив, що особистий радник престолового принца Сауд аль-Кахтані вимагав викрадення Джамаля Хашоггі (на тій підставі, що це загроза національній безпеці). І все ж він залишається на свободі", - написала Калламард.

Як відомо, у понеділок кримінальний суд в Ер-Ріяді з 11 осіб, які проходили по справі вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, п’ятьох засудив до найвищої міри покарання. Ще трьом були присуджені тривалі терміни ув’язнення. З трьох осіб обвинувачення були зняті.

Прокуратура Саудівської Аравії не висунула обвинувачень проти кількох осіб, які вважаються ключовими у справі організації злочину, зокрема радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауда аль-Кахтані, який вважається організатором вбивства, ексгенконсула Саудівської Аравії в Стамбулі Мухаммеда аль-Утейбі та заступника голови розвідки Ахмеда Асірі, який пішов у відставку одразу після вбивства журналіста. Перші два були внесені Вашингтоном до санкційного списку через причетність до цього злочину.

В Анкарі висловили незадоволення процесом розслідування та рішенням, винесеним судом в Саудівській Аравії.