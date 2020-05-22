ВООЗ зібрала $800 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зібрала $800 мільйонів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

"Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що обсяг оголошених внесків на боротьбу з пандемією коронавірусу цього року склав майже 800 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

За попередніми підрахунками, організації для цих цілей необхідно $1,7 млрд.

"З початку пандемії ВООЗ працювала день і ніч для координації глобальної реакції на всіх трьох рівнях організації - надання технічних порад, каталізація політичної солідарності, активізація ресурсів, координація логістики та багато іншого", - заявив глава ВООЗ на засіданні виконавчої ради у п'ятницю.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середину дня 22 травня у світі зафіксовано 5 220 599 випадків коронавірусу, зокрема 335 162 летальні випадки і 2 097 281 випадок одужання.