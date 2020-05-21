Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 331 тисячу
Укрінформ
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в усьому світі становить 5 141 105 осіб. 331 728 пацієнтів померли.
Такі дані оприлюднює Worldometer.
До п’ятірки країн лідерів за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:
США (1 603 685), кількість померлих у країні - 95 495;
РФ (317 554), 3 099 померлих;
Бразилія (294 152), 19 148 померлих;
Іспанія (279 524), 27 888 померлих;
Велика Британія (250 908), 36 042 померлих.
Закривають топ-10 світових лідерів за кількістю хворих Туреччина (153 548) та Іран (129 341).
2 051 407 осіб в усьому світі вже вилікувалися від захворювання COVID-19, спровокованого новим коронавірусом.