Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 331 тисячу

Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 331 тисячу

Укрінформ
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в усьому світі становить 5 141 105 осіб. 331 728 пацієнтів померли.

Такі дані оприлюднює Worldometer.

До п’ятірки країн лідерів за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

США (1 603 685), кількість померлих у країні - 95 495;

РФ (317 554), 3 099 померлих;

Бразилія (294 152), 19 148 померлих;

Іспанія (279 524), 27 888 померлих;

Велика Британія (250 908), 36 042 померлих.

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Закривають топ-10 світових лідерів за кількістю хворих Туреччина (153 548) та Іран (129 341).

2 051 407 осіб в усьому світі вже вилікувалися від захворювання COVID-19, спровокованого новим коронавірусом.

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