Кількість інфікованих коронавірусом у Британії перевищила 250 тисяч

У Великій Британії кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зросла до 250 908 осіб.

Про це свідчать дані британського Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.

Протягом останньої доби в Британії було зареєстровано 2 615 нових випадків зараження Covid-19.

Протягом останньої доби підтверджено 338 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусної хвороби.

Загальна кількість летальних випадків з початку епідемії збільшилася до 36 042.

Станом на сьогодні у Британії на коронавірусну хворобу протестовано 2 064 329 осіб.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих COVID-19 становить 5 090 064 людини, з яких 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли.

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