У Білорусі зафіксували вже понад 33 тисячі випадків коронавірусу

У Білорусі офіційно зареєстровано 33 371 випадок корона вірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

"У Білорусі на 21 травня 33 371 випадок COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Приріст за останню добу - 945 нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 185 пацієнтів. При цьому одужали й виписані 12 057 пацієнтів.

Повідомляється, що загалом у Білорусі проведено 403 236 тестів (плюс 15 563 за останню добу).

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих COVID-19 становить 5 090 064 людини. При цьому 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли.

Фото: TUT.by