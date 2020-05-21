Президентські вибори у Польщі планують на 28 червня

Перший тур президентських виборів у Польщі має відбутися 28 червня.

Про це заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми хочемо виконати свій конституційний обов’язок і провести ці вибори згідно з конституцією, сьогодні плануємо їх на 28 червня”, - заявив Моравецький.

Він додав, що пізніший термін небажаний, оскільки президентська каденція Анджея Дуди завершується 6 серпня, а усі пізніші терміни виборів означатимуть, що новообраний глава держави не встигне після 6 серпня офіційно вступити на посаду.

Як відомо, президентські вибори у Польщі не відбулися 10 травня через пандемію коронавірусу. За інформацією Державної виборчої комісії РП, вибори не було проведено у зв’язку з “неможливістю голосування за кандидатів”. У світлі права це прирівняно до відсутності можливості голосування у зв’язку з браком кандидатів.

Читайте також: Україна поновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордонах із Польщею та ще трьома країнами

Маршалок Сейму Польщі до 24 травня має офіційно оголосити нові дати першого та другого туру виборів. Їх має бути проведено у 60-денний термін від оголошення терміну виборів.

Станом на сьогодні оцінюється, що буде проведено два тури виборів. До другого туру найбільші шанси зараз мають вийти чинний президент Дуда, якого підтримує правляча Об’єднана правиця, і кандидат від ліберальної Громадянської коаліції, мер Варшави Рафал Тшасковський. Більше шансів на перемогу має президент Дуда.

Фото: Global Look Press