У Франції не бачать ознак другої хвилі епідемії COVID-19
Про це заявив президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції Патрік Пелу повідомляє телеканал BFMTV.
"Математичні моделі надали можливість розрахувати певний підйом (захворювання – ред.) з невеликим піком, який повинен був розпочатися зараз, але насправді ми цього не бачимо. Ми не бачимо другої хвилі", - зазначив він, додавши, що "усе менше і менше побоюється початку другої хвилі зараження".
Водночас, Патрік Пелу зауважив, що розслаблятися ще занадто рано. "Це не означає, що епідемія припинилася", - сказав він, наголосивши на необхідності продовжувати дотримуватися обмежувальних заходів і носити маску. Крім того, президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції рекомендує владі збільшити місткість палат інтенсивної терапії за рахунок додаткових реанімаційних ліжок до рівня Німеччини.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 21 травня кількість випадків COVID-19 становить 5 090 064 осіб. 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.
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