У Франції не бачать ознак другої хвилі епідемії COVID-19

У Франції поки не спостерігаються ознак початку другої хвилі епідемії коронавірусу.

Про це заявив президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції Патрік Пелу повідомляє телеканал BFMTV.

"Математичні моделі надали можливість розрахувати певний підйом (захворювання – ред.) з невеликим піком, який повинен був розпочатися зараз, але насправді ми цього не бачимо. Ми не бачимо другої хвилі", - зазначив він, додавши, що "усе менше і менше побоюється початку другої хвилі зараження".

Водночас, Патрік Пелу зауважив, що розслаблятися ще занадто рано. "Це не означає, що епідемія припинилася", - сказав він, наголосивши на необхідності продовжувати дотримуватися обмежувальних заходів і носити маску. Крім того, президент Асоціації лікарів швидкої допомоги Франції рекомендує владі збільшити місткість палат інтенсивної терапії за рахунок додаткових реанімаційних ліжок до рівня Німеччини.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 21 травня кількість випадків COVID-19 становить 5 090 064 осіб. 2 024 231 людина одужала, 329 732 – померли. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Фото: АА