У ЄС визначили засади безпеки авіапольотів після пандемії

Авіаційна та медична структури ЄС визначили основи безпеки для здоров’я пасажирів та персоналу, якими муситимуть керуватися авіакомпанії, коли відновлять регулярні перельоти, припинені у зв’язку з пандемією COVID -19.

Про це йдеться у спільному документі Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA) та Європейського центру запобігання й контролю захворювань (ECDC), передає кореспондент Укрінформу.

«Забезпечення безпеки здоров'я є критично важливим чинником відновлення комерційних авіаперельотів. Завдання полягає в тому, щоб авіакомпанії та оператори аеропортів адаптували керівні принципи до своїх конкретних умов», - зазначив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Своєю чергою директорка ECDC Андреа Аммон заявила: «Ця спільна робота забезпечить передовим досвідом щодо того, як оператори аеропортів, авіакомпанії та національні авіаційні служби можуть зменшити ризик передачі вірусу для пасажирів, а також персоналу, який їх обслуговує, зберігаючи безпечність польотів».

Керівні принципи стосуються безпеки здоров’я на кожному етапі подорожі. Насамперед ідеться про утримання соціальної дистанції; там, де це можливо, використання захисних масок для обличчя, а ретельну гігієну рук.

Як зазначається, пасажири муситимуть заявити про свій COVID-статус, перш ніж отримати посадковий талон. Їм також буде запропоновано залишити контактну інформацію, аби дозволити відстежувати ланцюжок зараження у разі захворювання.

Також передбачається, що особам, які проводжають подорожніх, не можна буде входити в будівлю термінала - за винятком особливих випадків.

Значні зміни також очікуються в роботі операторів повітряних суден та аеропортів, визнають розробники нових засад.

Підготувати керівні принципи як частину ширшого пакета заходів для безпечного відновлення транспортних послуг та зв’язку після пандемії EASA та ECDC доручила Єврокомісія.