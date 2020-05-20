У вісьмох регіонах Італії за добу не зафіксували нових смертей від COVID-19

У вісьмох регіонах Італії протягом останньої доби не зафіксували нових летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Протягом останніх 24 годин в Італії вісім регіонів не повідомляли про нові жертви коронавірусної хвороби, згідно з даними Служби цивільного захисту. До них належать: Трентіно Альто-Адідже, Сицилія, Абруццо, Умбрія, Сардинія, Валле-д'Аоста, Базиліката та Молізе", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Італії протягом останньої доби зафіксували 161 летальний випадок унаслідок пандемії коронавірусу. Загальна кількість жертв COVID-19 в Італії зросла до 32 330.

В Італії протягом доби зафіксували 665 нових випадків коронавірусної хвороби, таким чином, загалом COVID-19 в Італії вже діагностували у 227 364 осіб, кількість одужалих від недуги зросла до 132 282 людей.

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Від початку епідемії тест на коронавірусну хворобу в Італії принаймні одного разу здавали 2 022 216 людей.

Згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 037 099, з них 326 252 летальні, одужало 1 990 156 людей.