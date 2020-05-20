В Іспанії четвертий день поспіль добова смертність від коронавірусу не перевищує 100

В Іспанії добова смертність внаслідок пандемії коронавірусу четвертий день поспіль не перевищує ста осіб.

Про це повідомляє El Pais.

Як зазначається, у середу кількість смертей від коронавірусу в Іспанії становила 95, при цьому у вівторок було зафіксовано 83 летальні випадки.

Наголошується, що вже четвертий день поспіль чисельність померлих унаслідок пандемії коронавірусу в Іспанії не перевищує 100 осіб, хоча, приміром, 13 травня їх було 184.

Загалом від початку епідемії в країні від COVID-19 померло 27 888 людей.

Водночас, минулої доби також зросла кількість нових випадків коронавірусу - протягом останніх 24 годин їх зареєстрували 416, хоча у вівторок було 295.

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Всього з початку пандемії в Іспанії коронавірусом заразилися 232 555 людей.

Як повідомлялося, За даними Worldometer, у світі зареєстровано 5 037 099 випадків зараження коронавірусом, з них 326 252 летальні, одужало 1 990 156 людей.