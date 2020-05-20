ОАЕ розробляють технологію швидкого лазерного тестування на коронавірус «Rapid Coronavirus»

Підрозділ медичних досліджень міжнародної холдингової компанії (IHC), зареєстрованої в Абу-Дабі, оголосив про розробку нового обладнання, яке дозволить проводити швидкі масові перевірки з результатами тестувань, доступними в лічені секунди і можливістю тестувати в більшому обсязі.

Про це Укрінформу повідомили в посольстві ОАЕ в Києві.

"Ця технологія зміцнить позиції ОАЕ як Центру досліджень та інновацій, оскільки зараз вчені всього світу прагнуть розробити більш швидкий метод тестування пацієнтів, з підозрою на інфікування коронавірусом, і потенційної ідентифікації носіїв до того, як їх буде інфіковано. Цей прорив дозволить проводити "Масштабний скринінг", змінити всі параметри трасування і прискорити процес обробки інформації", - йдеться в повідомленні.

Доктор Прамод Кумар, який очолює групу дослідників у лабораторії, заявив, що обладнання, в якому використовується детектор CMOS, дозволить проводити масовий скринінг з результатами, доступними в лічені секунди.

"Фактично, наша лазерна технологія DPI [Diffractive Phase Interferometry], ґрунтується на оптичній фазовій модуляції і здатна виявити ознаки інфекції протягом кількох секунд. Більше того, ця технологія зручна для користувача, оскільки не є інвазивною і недорога. Пристрій підходить для використання не тільки в лікарнях і громадських місцях, таких як кінотеатри і торгові центри, але з "невеликим практичним навчанням", його можна використовувати для домашнього тестування і моніторингу", - сказав він.

Пояснюючи критичну роль штучного інтелекту (ШІ) в діагностичній системі, вчений зазначив, що вдосконалена модель аналізу зображень ШІ передбачає результат кожного зображення з точністю, швидкістю і масштабом. Це особливо важливо в великомасштабних програмах тестування, де величезну кількість зображень необхідно аналізувати з високою точністю і ефективністю. Лабораторія використовує G42, провідну компанію в галузі ШІ та хмарних обчислень, для подальшого поліпшення лазерної програми.

«З першими 1000 тестами ми вдосконалили наш експеримент, а потім застосували його до решти випробувань», - сказав доктор Кумар.

За його словами, процес пройшов кілька етапів, і зовсім недавно його тестували у великих масштабах відповідно до діючих процедур тестування.

Вчений додав, що лабораторія сподівається, що продукт з'явиться на ринку через кілька місяців. Досі, за словами доктора Кумара, апарат показав результати з високою точністю при оптимальному налаштуванні управління. "Що стосується виявлення на ранній стадії, наша технологія DPI здатна виявляти, момент, коли клітина крові заражається. Наша мета - досягти максимального рівня точності", - сказав він.

ПАТ "Міжнародна Холдингова компанія", раніше відома як International Fish Farming Holding Co PJSC, займається інвестиціями та розвитком бізнесу з постачання продуктів харчування та кормів. Вона працює через наступні сегменти: центральне охолодження; укладання договорів і нерухомість; цифровий; промисловий; продукти харчування; дослідження і капітал. Компанія була заснована 23 листопада 1998 року зі штаб-квартирою в Абу-Дабі, ОАЕ.

Group 42 - компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і хмарних обчислень зі штаб-квартирою в ОАЕ, займає унікальне місце в національній екосистемі для розробки і розгортання цілісних і масштабованих рішень для ШІ.

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