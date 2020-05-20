Маски і дезінфекція рук: у Південній Кореї відкрилися школи

«Південнокорейські учні почали повертатися в школи», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сотні тисяч старшокласників у середу відновили навчання. Учні молодших класів зможуть повернутися за парти поетапно 8 червня.

У зв'язку з пандемією школярам при вході в навчальні заклади вимірюватимуть температуру і дезінфікуватимуть руки. Учні та вчителі зобов'язані надягати маски в класах, а в деяких школах на партах також встановлені пластикові перегородки.

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Як зазначає видання, новий навчальний рік у Південній Кореї мав розпочатися в березні, але кілька разів відкладався через побоювання з приводу поширення коронавірусу.

Близько 5,4 мільйона учнів у Південній Кореї відвідують онлайн-заняття.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, коронавірусом у світі інфіковано 4 988 831 особа, з них 1 959 137 людей одужали і 324 958 загинули.