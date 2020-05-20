Показник смертності у Туреччині за тиждень упав майже наполовину

У Туреччині протягом останнього тижня смертність від коронавірусної інфекції знизилася майже наполовину.

Такі дані оприлюднив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.

«Очікується зменшення кількості нових випадків. Водночас у нас меншає пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Показник одужання пацієнтів - на прогнозованому рівні», - повідомив міністр.

За його словами, протягом минулої доби в Туреччині зафіксовано 1022 нові випадки інфікування. Одужали 1318 пацієнтів, померли - 28. Для порівняння: тиждень тому, 13 травня, від COVID-19 померли 58 осіб.

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Як повідомлялося, загалом від початку епідемії в Туреччині підтверджено 151 615 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 4199 летальних.