Показник смертності у Туреччині за тиждень упав майже наполовину
Коронавірус
Укрінформ
У Туреччині протягом останнього тижня смертність від коронавірусної інфекції знизилася майже наполовину.
Такі дані оприлюднив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.
«Очікується зменшення кількості нових випадків. Водночас у нас меншає пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії. Показник одужання пацієнтів - на прогнозованому рівні», - повідомив міністр.
За його словами, протягом минулої доби в Туреччині зафіксовано 1022 нові випадки інфікування. Одужали 1318 пацієнтів, померли - 28. Для порівняння: тиждень тому, 13 травня, від COVID-19 померли 58 осіб.
Як повідомлялося, загалом від початку епідемії в Туреччині підтверджено 151 615 випадків інфікування коронавірусом, у тому числі 4199 летальних.