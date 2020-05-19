Суд заборонив розвідці ФРН стежити за іноземцями в інтернеті

Федеральний конституційний суд Німеччини назвав протизаконним відстежування розвідслужбою BND комунікаційних потоків в інтернеті за кордоном без конкретних підстав.

Про це йдеться у рішенні суду.

"У своєму рішенні, виголошеному сьогодні (19 травня)… Федеральний конституційний суд постановив, що Федеральна служба розвідки (Bundesnachrichtendienst - BND) зобов'язана дотримуватися основних прав Основного закону при здійсненні телекомунікаційного стеження за іноземцями в інших країнах, і що її дії в нинішній формі порушують основне право на конфіденційність телекомунікацій... та свободу преси", - вирішив суд.

На те, що співробітники BND без конкретних підстав перевіряють великі інформаційні потоки, шукаючи корисні для них повідомлення, якими можуть ділитися з зарубіжними колегами, поскаржилися на початку 2018 року німецькі і закордонні журналісти, зокрема, правозахисна організація "Репортери без кордонів".

Слід зауважити, що на території Німеччини BND не має права стежити за громадянами в інтернеті.

Суд постановив, що положення про спостереження за інтернет-комунікацією громадян іноземних держав за кордоном повинні бути оновлені не пізніше 31 грудня 2021 року. В законі до того ж мають бути переглянуті положення про співпрацю BND з іноземними розвідслужбами, а також правила збору і опрацювання даних.

Фото: Global Look Prees/Paul Zinken