Всесвітня асамблея охорони здоров'я ухвалила резолюцію про коронавірус

Учасники 73-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка є вищим керівним органом ВООЗ, ухвалили резолюцію, що закликає до системного аналізу реакції на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 у світі.

Про це повідомляє Kyodo News.

"Всесвітня асамблея охорони здоров'я у вівторок (19 травня, - ред.) ухвалила резолюцію про проведення незалежного розслідування реакції відомства на спалах нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Резолюція, підготовлена понад 60 підписантами, серед яких країни ЄС, Австралія та Японія, включає заклик до продовження розслідування ВООЗ щодо джерела вірусу. Китай заявив, що підтримує резолюцію.

Тайвань, який перебуває під тиском КНР, так і не допустили до засідання асамблеї.

Щорічна конференція, скорочена до двох з п'яти днів, цього року проводиться у відеоформаті через пандемію. Представники країн-членів зазвичай збираються в штаб-квартирі організації в Женеві, Швейцарія.

Як повідомляв Укрінформ, раніше президент США Дональд Трамп закликав Всесвітню організацію охорони здоров’я протягом 30 днів здійснити "істотні поліпшення", інакше Вашингтон назавжди зупинить фінансування організації та вийде з неї. Відповідну позицію він виклав у листі до очільника ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.