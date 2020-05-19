Всесвітня асамблея охорони здоров'я розпочала онлайн-засідання

У вівторок, 19 травня, розпочалося засідання щорічної асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє NHK.

«В умовах пандемії коронавірусної інфекції розпочала роботу щорічна асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона проводиться в форматі відеоконференції», - йдеться в повідомленні.

У дводенній зустрічі в режимі онлайн в цілому беруть участь представники 194 країн-членів ВООЗ. До низки головних питань, що обговорювалися, входять створення вакцини від коронавірусу, а також міжнародна координація поставок медичних засобів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус зазначив, що «ризик лишається високим, і треба буде пройти довгий шлях».