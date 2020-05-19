У Бельгії за добу підтвердили ще 232 випадки COVID-19
Такі дані з посиланням на Федеральне Міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило у вівторок бельгійське видання «The Brussels Times».
«З нових людей, які були інфіковані на коронавірус, 176 проживають у Фландрії, 40 – у Валлонії, 16 – у Брюсселі. За добу були госпіталізовані 50 пацієнтів з цим діагнозом, загальна кількість людей, що знаходяться у лікарнях з COVID-19 на сьогодні становить 1 630, з них 345 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії», - йдеться у повідомленні.
Протягом минулих 24 годин від наслідків коронавірусу в Бельгії померли ще 29 людей, що довели загальну кількість загиблих від коронавірусу з початку пандемії до 9 108 осіб.
Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222, летальних випадків – 320 181. Кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.
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