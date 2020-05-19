У Грузії за добу підтвердили лише один випадок COVID-19
Укрінформ
За минулу добу у Грузії виявили лише один новий випадок зараження COVID-19.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
«За добу в Грузії виявили лише один новий випадок зараження коронавірусом. Кількість підтверджених випадків досягла 702», - йдеться у повідомленні.
За даними уряду, кількість тих, що одужали пацієнтів в країні, зросла на 24 і досягла 456.
Станом на 19 травня в Грузії від коронавірусу лікуються 234 пацієнти, 12 померли. На карантині перебувають 3787 осіб, під наглядом медиків у стаціонарах - 337.
Як повідомлялося, з 21 березня в Грузії оголошено режим надзвичайного стану. У країні діє комендантська година - з 21:00 до 06:00.
Перший випадок COVID-19 було зафіксовано у країні 26 лютого у чоловіка, який повернувся з Ірану.
Фото: Радіо Свобода