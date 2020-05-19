Безробітні кухарі та метрдотелі провели флешмоб у Парижі

Шеф-кухарі паризьких ресторанів та метрдотелі готелів, що опинилися без роботи через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією COVID-19, провели флешмоб.

Вони розмістили на паризькій площі Трокадеро 400 білосніжних сорочок просто неба, щоб привернути увагу до галузевої кризи, Світлину розмістила у Twitter журналістка Le Monde Алін Леклерк.

«Саме у цю мить, на площі Трокадеро, 400 сорочок та піджаків метрдотелів та шеф-кухарів ресторанів, щоб привернути увагу до труднощів професії. Вони не мали роботи з березня і не мають підтримки у зв’язку з уведеними надзвичайними заходами», - йдеться у дописі журналістки.

En ce moment, place du Trocadéro, 400 chemises et vestes de maîtres d’hôtel et cuisiniers de la #restauration événementielle pour attirer l’attention sur les difficultés de la profession. Ils n’ont plus de travail depuis mars et aucune mesure d’aide exceptionnelle. pic.twitter.com/4OnkQJuoQA — Aline Leclerc (@aline_leclerc) May 19, 2020

Для цих категорій професій пом’якшення карантину у Франції не передбачає поновлення діяльності на досі невизначений час. Через заборону на зібрання понад 10 людей у країні скасовано всі спортивні, культурні та публічні заходи.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загалом у Франції зареєстровано 179 927 випадків коронавірусу.

Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222, летальних випадків – 320 181. Кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.