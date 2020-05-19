Фонд відновлення економіки ЄС в умовах кризи спрямований на 4 головні напрямки – Макрон

Започаткований 18 травня франко-німецький фонд у 500 млн мільярдів з відновлення країн Євросоюзу в умовах кризи коронавірусу охоплює чотири головні сфери.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на спільній відеопресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель після проведених у понеділок лідерами віртуальних переговорів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я хочу наголосити, що ця ініціатива включає чотири основоположні напрямки: захист здоров'я, стимулювання бюджетів, забезпечення економічного суверенітету, а також питання довкілля. Це є базові сфери для розбудови наших суспільств, нашого життя і наших країн», - заявив Макрон.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 18 травня, Німеччина і Франція погодили пакет допомоги (фонд) Європі у 500 млрд євро для подолання наслідків кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.