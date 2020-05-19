У Польщі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 19 тисяч

Станом на 19 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 19 080, з яких 941 особа померла, а 7 903 особи вилікувалися.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 19 080, померла 941 особа”, - йдеться у повідомленні.

Liczba zakażonych koronawirusem: 19 080/941 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 19, 2020

Загалом за останню добу у Польщі зафіксовано 334 нових випадки зараження COVID-19. За цей час підтверджено 12 смертельних випадків.

У польських лікарнях зараз перебувають 2 490 осіб, заражених коронавірусом, 76 645 осіб – на домашньому карантині, 18 831– під епідеміологічним наглядом. 7 903 особи вже вилікувалися.

У Польщі вже проведено понад 636 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Найбільше вогнище коронавірусу спостерігається у Сілезькому воєводстві Польщі (південь країни), де кількість заражених серед шахтарів зросла до 2,7 тис. Через це раніше було призупинено роботу п’яти шахт, з яких зараз частково відновила роботу лише одна.

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Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський повідомив у вівторок, що з 15 червня у країні відкриються санаторії, а з 1 червня на предмет зараження COVID-19 тестуватимуться особи, які планують поїхати у ці санаторії.

Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня буде відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Фото: АА