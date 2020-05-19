Помпео зізнався, що сам попросив Трампа звільнити генінспектора Держдепу

Держсекретар США Майкл Помпео сам попросив президента Трампа звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка, який стежив за правоправністю дій відомства, а також безпосередньо Помпео на офіційній посаді.

Про це глава Держдепу розповів сам у понеділок в інтерв'ю The Washington Post.

"Я пішов до президента і дав йому зрозуміти, що генеральний інспектор Лінік не виконує своїх функцій у належний спосіб", - зауважив держсекретар.

Він не розкрив деталей, однак зазначив, що генеральний інспектор не сприяв покращенню роботи Державного департаменту США.

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Водночас, як повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела, Стів Лінік вів перевірку дій самого держсекретаря США, який доручав співробітникам відомства вигулювати його собаку чи резервувати місця в ресторані.

Крім того, Лінік проводив розслідування за відповідним запитом Палати представників США щодо продажу зброї Саудівській Аравії сумою на $8 млрд у 2019 році. Тоді адміністрація Трампа оголосила надзвичайне положення, щоби, на думку законодавців, обійти процедуру узгоджень цього продажу в Конгресі. Сам же держсекретар Помпео, за інформацією телеканалу, відмовлявся взаємодіяти з процесом цього розслідування.

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Нагадаємо: у п'ятницю президент США Дональд Трамп заявив про намір звільнити Стіва Лініка з посади генерального інспектора Держдепартаменту. Демократи в Конгресі США у цьому зв'язку почали розслідування проти глави Білого дому.