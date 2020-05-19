Головні дипломати США й Німеччини обговорили агресію РФ на сході України

Державний секретар США Майкл Помпео провів телефонні переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, під час яких сторони зосередилися, зокрема, на продовженні російської агресії проти України.

Про це повідомили за результатами розмови в понеділок в Державному департаменті США.

"Держсекретар й міністр закордонних справ обговорили координацію зусиль між США й Німеччиною щодо ряду глобальних викликів, протидії тривалій агресії РФ проти України, а також протистояння дестабілізаційним діям Ірану на Близькому Сході", - зауважили в Держдепі.

Глави зовнішньополітичних відомство також зосередились на зусиллях щодо протистояння COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Німеччина продовжує відігравати активну роль в процесі урегулювання російсько-українського конфлікту. Так, минулого тижня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитрій Козак відвідав Берлін, щоб обговорити кроки з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі ЗМІ 14 травня заявив, що Україна заздалегідь знала про візит заступника глави адміністрації президента РФ Дмитрія Козака до Берліна, і буде знати про те, як він пройшов, тому ні про які ігри за спиною Києва не йдеться.