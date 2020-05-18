У Бразилії за вікенд - майже 23 тисячі нових випадків COVID-19

У Бразилії за минулі вихідні виявлено майже 23 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на дані Міністерство охорони здоров'я країни.

"Міністерство охорони здоров'я Бразилії оголосило про 14 919 нових випадків COVID-19 у суботу та ще 7 938 у неділю, загальна ж кількість хворих в країні становить 241 080", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, наразі тільки США, РФ та Велика Британія мають більше хворих.

Утім, на думку експертів, офіційні дані бразильського уряду можуть бути заниженими, оскільки кількість тестувань там менша від інших країн. Бразилія здійснила лише 338 тис. тестів, натомість в Італії та Іспанії їх проведено майже два мільйони.

Домінго Алвес з медичної школи університету Сан-Паулу вважає, що реальна кількість хворих у Бразилії у 15 разів перевищує офіційні дані.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 848 180, з них 317 793 летальні, одужало 1 880 111 осіб.

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