У Бразилії зафіксували найвищий показник смертності від COVID-19 за добу

У Бразилії зафіксували 881 смерть від коронавірусної хвороби протягом останньої доби. Це найвищий показник добової смертності від Covid-19 в країні.

Про це інформує BBC.

"Бразилія зафіксувала найвищий щоденний показник смертності від коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

У вівторок було зареєстровано 881 смерть, повідомило міністерство охорони здоров'я. Загальна кількість загиблих внаслідок пандемії коронаврусу в Бразилії зараз становить 12 400 осіб.

Згідно з даними Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Бразилії наразі становить 179 457. Бразилія нині є шостою в світі та лідером серед латиноамериканських країн за кількістю зареєстрованих випадків Covid-19. Водночас експерти вважають, що реальна кількість хворих може бути набагато вищою через обмеженість можливостей тестування в країні.

"Бразилія тестує лише тих людей, які потрапляють до лікарні", - сказав Домінго Алвеш з медичної школи університету Сао Пауло. "Важко дізнатися, що насправді відбувається на основі наявних даних", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.

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