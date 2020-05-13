У Бразилії зафіксували найвищий показник смертності від COVID-19 за добу
Про це інформує BBC.
"Бразилія зафіксувала найвищий щоденний показник смертності від коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.
У вівторок було зареєстровано 881 смерть, повідомило міністерство охорони здоров'я. Загальна кількість загиблих внаслідок пандемії коронаврусу в Бразилії зараз становить 12 400 осіб.
Згідно з даними Worldometer, кількість підтверджених випадків коронавірусу у Бразилії наразі становить 179 457. Бразилія нині є шостою в світі та лідером серед латиноамериканських країн за кількістю зареєстрованих випадків Covid-19. Водночас експерти вважають, що реальна кількість хворих може бути набагато вищою через обмеженість можливостей тестування в країні.
"Бразилія тестує лише тих людей, які потрапляють до лікарні", - сказав Домінго Алвеш з медичної школи університету Сао Пауло. "Важко дізнатися, що насправді відбувається на основі наявних даних", - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня у світі зафіксовано 4 356 628 випадків коронавірусу, зокрема 293 111 осіб померли та 1 610 725 одужали.
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