У Португалії стартувала друга фаза виходу з карантину

Португалія сьогодні розпочала другу фазу скасування карантинних обмежень, відкривши ресторани, кафе, дитячі садочки та частково навчання у школах.

Про це повідомляє The Portugal News.

"У понеділок розпочинається друга фаза скасування карантинних обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19. Вона передбачає відновлення роботи ресторанів та кафе, крамниць площею до 400 квадратних метрів, дитячих садочків та шкіл для учнів 11-го та 12-го класів", - йдеться у повідомленні.

Ресторани, кафе та кондитерські, які дотепер могли працювати лише "на винос" або з доставкою, знову відкриють двері, маючи змогу обслуговувати клієнтів усередині, при цьому стандарти безпеки повинні бути дотримані, а максимальна заповненість має бути знижена до половини.

Також у понеділок відкриються торгівельні заклади площею до 400 квадратних метрів та туристичні заклади.

Учні 11 та 12 класів середньої школи та діти з дитячих садочків повернуться до навчального процесу, що відбуватиметься за новими правилами, такими як дотримання соціальної дистанції. Всі працівники дитячих садочків будуть проходити скринінг-тести.

Музеї по всій країні відкриваються сьогодні - у Міжнародний день музеїв. Також у понеділок в Португалії відновлюють роботу автошколи та центри техобслуговування автотранспорту.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальні, одужало 1 864 266 осіб.

Фото: theportugalnews.com