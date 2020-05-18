COVID-19 б'є антирекорди в Іраку

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 в Іраку зросла на 144, що є найвищим добовим приростом з початку епідемії.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Іраку.

“Серед нових випадків інфікування 105 виявлено в столиці країні Багдаді, 16 - в Карбалі, дев’ять - у Васіті, сім - в Сулайманяху, чотири - в Басрі й три - в Мутані”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Багдаді вперше було зареєстровано понад 100 нових випадків за добу.

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Раніше міністр охорони здоров’я Іраку заявив, що владі вдалося подвоїти кількість тестів на новий коронавірус у районах країни, що найбільше постраждали від COVID-19.

Нагадаємо: від початку пандемії на території Іраку було виявлено 2 218 випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 123 життя.

Фото: АА