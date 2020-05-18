Туреччина з червня проводитиме онлайн-ярмарки, виставки та візити

Туреччина в умовах світової пандемії коронавірусу та неможливості проводити заходи за участю міжнародних партнерів, проводитиме промислові та інші виставки, візити делегацій у віддаленому режимі.

Про це повідомило Міністерство торгівлі Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

"Віртуальні заходи розпочнуться 1-3 червня з ярмарку взуття та шкіри Shoedexpo в режимі відеоконференції", - повідомила міністр торгівлі Рухсар Пекджан.

Планується, що до ініціативи долучаться 250 покупців з-за кордону.

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Міністр торгівлі заявила, що компанії-учасниці та їх продукція будуть представлені на цифрових платформах 24/7 між визначеними датами, а також через онлайн-семінари та двосторонні переговори між компаніями та покупцями.

Віртуальний ярмарок сільгосптехніки відбудеться 22-26 червня. На ньому буде представлено понад 100 сільськогосподарських машин та візьме участь понад 300 покупців з усього світу.

Туреччину вже "відвідала" перша віртуальна торгова делегація з Узбекистаном між 13-15 травня. 27-29 травня відбудеться "візит" торгової делегації Кенії, 15-19 червня — Індії, 22-23 червня — Південної Кореї.

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