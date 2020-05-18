Влада Еквадору не пускатиме у країну відвідувачів без тесту на коронавірус

Влада Еквадору пускатиме до країни лише тих відвідувачів, які пройдуть тест на COVID-19 й отримають негативний результат.

Про це із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Еквадору Марії Паули Ромо пише Xinhua.

Зазначається, що нові вимоги набудуть чинності 21 травня. Усі охочі потрапити до Еквадору муситимуть пройти тест щонайбільше за 72 години до прибуття до країни. “Поки що (поки нові вимоги не набули чинності) усі приїжджі муситимуть пройти швидкий тест”, - заявила Ромо.

Xinhua пояснює, що Еквадор запровадив такий захід після того, як зі США до країни прилетіло двоє хворих на COVID-19 людей, які знали про свій діагноз.

Загалом Еквадор ще з 12 березня вимагає від усіх приїжджих ізолюватися на 14 днів. Утім протягом останніх днів окремі регіони країни почали послаблювати обмежувальні заходи, подекуди дозволивши ресторанам відновити роботу. У країні також поновилися тренування професійних спортсменів, однак усі змагання відкладені щонайраніше до липня.

Додамо, що Еквадор чи не найбільше з усіх країн Південної Америки постраждав від COVID-19. На території країни із населенням у 17 млн було виявлено майже 33 тисячі випадків інфікування новим коронавірусом й зареєстровано 2688 смертей.