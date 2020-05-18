Штати відправлять до Росії гуманітарку із 200 апаратами ШВЛ

США пожертвують Росії 200 апаратів штучної вентиляції легень після тамтешнього спалаху захворюваності на COVID-19.

Про це повідомив "Голос Америки" з посиланням на урядові документи, які є в розпорядженні редакції.

Перші 50 ШВЛ відправлять до Москви наступного тижня за допомогою військової авіації. Решту мають відправити 26 травня. Росія наразі не підтверджує цю інформацію.

За даними Голосу Америки, уряд США повністю оплатить виробництво та доставлення апаратів. На це мають витратити 4,7 мільйона доларів.

8 травня президент США Дональд Трамп запропонував ці ШВЛ президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови.

У квітні США заявили, що купили в Росії апарати штучної вентиляції легень через їхню нестачу в містах на кшталт Нью-Йорка.

Нагадаємо: за даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, Росія перебуває на другому місці у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 (майже 282 тисячі). На першому місці – США (майже 1,5 мільйона випадків).