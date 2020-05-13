Апарати ШВЛ з російської "гумдопомоги" для США виявилися непотрібними та небезпечними

Американські лікарні так і не застосували російських апаратів ШВЛ, які були доставлені в якості "гумдопомоги", та повернули їх федеральній владі на склади, оскільки вони не розраховані на електромережу США та виявились пожежонебезпечним.

Про це повідомляє в вівторок популярне видання BuzzFeed.

"Десятки апаратів, відправлених з Москви до Нью-Йорка та Нью-Джерсі для допомогти їхнім лікарням у реагуванні на спалах коронавірусу, залишилися невикористаними, й тепер будуть передані федеральним органам влади", - зауважує видання.

Так, за інформацією місцевих органів влади, зі штату Нью-Йорк до Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США будуть повернуті 30 російських апаратів ШВЛ, з Нью-Джерсі – 15 таких одиниць. При цьому, влада на місцях дипломатично сформулювала відмову тим, що крива захворювань, на щастя, не була такою високою, тому російське медобладнання не знадобилося.

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Видання зауважує: "Американське обладнання призначене для роботи в мережі 110 вольт, тоді як російське обладнання розраховане на електроенергію 220 вольт".

Американським лікарням, ймовірно, пощастило, що ці апарати так і не були підключені, враховуючи пожежі, спричинені обладнанням ШВЛ у самій Росії. За даними російських ЗМІ, у вівторок один із таких апаратів зайнявся в лікарні Санкт-Петербурга, бо не витримав навантаження. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі підключений до апарату пацієнт, а також ще четверо, які отруїлися чадним газом. Подібний випадок стався також у Москві.

При цьому, у Федеральному агентстві США з надзвичайних ситуацій зауважили, що знають про інциденти з ШВЛ в Росії. "Висновки розслідування, проведеного російською владою щодо пожеж, допоможуть нам прийняти рішення щодо подальшого застосування цих апаратів", - додала речниця.

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня, після розмови президентів США і Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна, російський транспортний літак приземлився в аеропорту Нью-Йорка з вантажем, який російська пропаганда гучно прорекламувала як "гуманітарну допомогу" для США. Наступного дня Державний департамент повідомив, що це була партія медзасобів, куплених у Росії Сполученими Штатами. Пізніше стало відомо, що Росія виставила рахунок за свою "гумдопомогу" в розмірі $600 тисяч.