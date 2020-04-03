Росія продала Штатам апарати ШВЛ, виготовлені компанією під санкціями

Росія продала Штатам апарати ШВЛ, виготовлені компанією під санкціями

Укрінформ
Росія продала США апарати ШВЛ, виготовлені Уральським приладобудівним заводом зі складу концерну «Ростех», що перебуває під санкціями через анексію Криму та окупацію Донбасу.

Першим це виявив і оприлюднив відео транспортування медичного вантажу в аеропорт Нью-Йорка науковець Королівського коледжу Лондона Роберт Лі на своїй сторінці у Twitter.

«Військово-транспортний літак російських ВПС Ан-124-100 (RA-82038) приземлився в аеропорту Нью-Йорка імені Джона Кеннеді годину тому», - йдеться у дописі до відео.

На оприлюднених світлинах та відео добре видно, що серед медичного обладнання є коробки з маркуванням апаратів ШВЛ «Авента М».

Концерн «Радіоелектронні технології» (КРЕТ), який створює радіоелектронні системи для військових, перебуває у санкційному списку з липня 2014 року. Держдепартамент США затвердив список російських державних органів, організацій та компаній, проти яких введено санкції, відповідно до статті 231 Акту протидії російському впливу у країнах Європи та Євразії. Перелік російських компаній опублікувало американське видання The New York Times.

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Раніше повідомлялося, що постачання до США російських медпрепаратів та засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали «гуманітарною допомогою», були придбані американською стороною за гроші після телефонної розмови президентів Трампа й Путіна.

Фото: twitter.com/RALee85

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