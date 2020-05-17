Бельгійські медики влаштували прем’єр-міністерці країни "коридор ганьби"

У Брюсселі лікарі та медичні працівники повернулись спинами під час зустрічі кортежу прем’єр-міністерки Бельгії Софі Вільмес.

Про це повідомляє The Guardian.

Так медичні працівники лікарні Сен-П'єр висловили протест проти дій влади у питанні протидії коронавірусу. Вони вимагають більшого визнання їхньої роботи та закликають найняти більше некваліфікованого персоналу для виконання роботи медсестер.

Невдоволення медиків у країні також викликали погані результати у протидії епідемії, що зокрема демонструє висока смертність — у країні підтверджено понад 55 тисяч випадків коронавірусу, але смертність вища за країни навіть з більшою кількістю інфікованих — померли 9 052 людини.

Як повідомляє BBC, прем’єрка заявила, що кількість підтверджених і летальних випадків у країні може бути завищеною. Це також викликало обурення у медичній спільноті.

Нагадаємо: станом на вечір 17 травня у світі зафіксовано 4 776 457 випадків коронавірусної хвороби, 1 846 266 осіб одужали від недуги, 315 578 померли.