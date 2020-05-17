У Лондоні заарештували 19 учасників акції проти карантину
Про це повідомляє Evening Standart.
«У лондонському Гайд-парку правоохоронці заарештували 19 людей, що влаштували протестну акцію проти карантинних обмежень», - йдеться в повідомленні.
Вони виступили проти дій уряду та ігнорували неодноразові прохання розійтися. Арешти мітингувальників відбулися через «навмисне порушення правил соціального дистанціювання».
Окрім затриманих, ще 10 осіб було оштрафовано.
Як повідомлялося, в минулу неділю, 10 травня, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив про плани щодо послаблення режиму ізоляції, і тепер людям в Англії дозволено зустрічатися з іншими людьми в парках. Однак соціальна дистанція має зберігатися, і зібрання великих груп не допускаються.
Станом на 17 травня у Великій Британії зафіксовано загалом 240 161 випадок коронавірусу, включаючи 34 466 смертей.
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