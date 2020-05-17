Уряд Чехії може придбати всі акції лоукостера Smartwings

Чеський уряд готовий викупити повний пакет акцій лоукостера Smartwings.

Про це заявив у суботу міністр транспорту та промисловості ЧР Карел Гавлічек в ефірі телеканалу ČTK.

"Держава могла би придбати домінуючий, до 100%, пакет акцій Smartwings", - заявив Гавлічек.

За його словами, рішення має бути прийняте до кінця червня, адже група представляє стратегічний інтерес. Її порятунок коштуватиме державі мільярди крон, додав він.

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Міністр фінансів Алена Шиллерова заявила, що є сенс лише у придбанні всіх 100% акцій. Втім предметні переговори ще не почалися, треба спочатку провести економічний аналіз.

Обидва політики належать до правлячої партії ANO. Опозиція натомість розкритикувала такі плани, заявляючи, що влада не повинна купувати приватні компанії.

Відреагував на ініціативу і представник китайського співвласника авіакомпанії, CITIC, колишній міністр оборони Ярослав Тврдик. За його словами, китайська сторона передасть свою частку державі лише в тому випадку, якщо це зробили чеські співвласники на чолі з мільярдером Іржі Шиманом. Враховуючи розмір кризи, важко уявити, що акціонери самотужки зможуть врятувати компанію власними силами, сказав Тврдик.

Минулого року консолідований прибуток компанії сягнув 470 мільйонів крон (17 млн євро), попри заборону польотів літаків Boeing MAX, які є у флоті Smartwings. У 2019 році група авіакомпаній Smartwings перевезла 8,2 млн пасажирів, вона стала найбільшим оператором в аеропорту Праги.

У компанії працюють 2500 людей.

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Наразі Smartwings контролюється групою Unimex, яка належить підприємцям Іржі Шімане та Яроміру Шмейкалю, вони володіють 50,1% акцій; 49,9% належать китайській державній компанії CITIC. До групи входять перевізники Smartwings та Czech Airlines.

Чеський перевізник Smartwings відновить польоти наступного понеділка після півторамісячної перерви.