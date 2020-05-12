Ryanair планує у липні відновити 40% авіарейсів

Ірландський лоукостер Ryanair планує з 1 липня відновити 40% власних авіаперельотів.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Найбільший лоукостер у Європі Ryanair сьогодні, 12 травня, оголосив про свої плани щодо відновлення 40% авіарейсів із середи, 1 липня 2020 року», - зазначається у пресрелізі.

Ідеться про відновлення авіарейсів у 80 аеропортах в Європі.

У компанії додали, що планують здійснювати тисячу польотів за добу та відновити 90% авіарейсів, які були активними до початку карантину, пов’язаного із коронавірусом в Європі.

Ryanair заявив, що більше деталей з’являться згодом на сайті лоукостера.

Зазначається, що відновлення рейсів буде залежати від рішення урядів про скасування заборони на польоти та ефективних заходів, пов’язаних із охороною здоров’я в аеропортах.

У компанії також нагадали, що з початку запровадження обмежень на авіаперельоти в Європі у середині березня Ryanair здійснював 30 рейсів щодня між Ірландією, Великою Британією та Європою.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 279 097 випадків зараження коронавірусом, з них 287 878 летальних, одужали 1 537 700 осіб.