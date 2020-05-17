У Туреччині збільшили кількість щоденних тестів на коронавірус

Кількість тестів, що була зроблена в Туреччині за минулу добу в порівнянні з попередньою, зросла майже на 4 тисячі (на близько 10%). При цьому кількість виявлених випадків зросла усього на 73 випадки (на близько 4,5%).

Кількісні показники за результатами доби повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Кількість пацієнтів інтенсивної терапії та інтубованих продовжує зменшуватися. Наш показник по тестах вище, ніж у п'ятницю. Відбувається часткове збільшення кількості нових випадків. Наш новий спосіб життя — контрольоване соціальне життя, тож це міра для всіх", - заявив міністр.

За суботу добу було зроблено 38 565 тестів (у п'ятницю - 34 821), виявлено 1 708 нових випадків (у п'ятницю - 1 635). Одужали 2103 пацієнтів, померли 48.

Загалом в Туреччині одужали понад 106 тисяч інфікованих COVID-19, померли 4 055 пацієнтів. Зараз в реанімації перебуває 944 пацієнтів, інтубованих - 490.

Фото: АА