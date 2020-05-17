У Туреччині збільшили кількість щоденних тестів на коронавірус
Кількісні показники за результатами доби повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.
"Кількість пацієнтів інтенсивної терапії та інтубованих продовжує зменшуватися. Наш показник по тестах вище, ніж у п'ятницю. Відбувається часткове збільшення кількості нових випадків. Наш новий спосіб життя — контрольоване соціальне життя, тож це міра для всіх", - заявив міністр.
За суботу добу було зроблено 38 565 тестів (у п'ятницю - 34 821), виявлено 1 708 нових випадків (у п'ятницю - 1 635). Одужали 2103 пацієнтів, померли 48.
Загалом в Туреччині одужали понад 106 тисяч інфікованих COVID-19, померли 4 055 пацієнтів. Зараз в реанімації перебуває 944 пацієнтів, інтубованих - 490.
Фото: АА