В Іспанії — найменша кількість померлих від COVID-19 за два місяці

Щоденна кількість летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби Covid-19 в Іспанії зменшилася у суботу до 102, це найнижчий показник з 18 березня.

Про це повідомляє El Pais.

"(Упродовж доби - ред.) зафіксовано найменшу кількість летальних випадків протягом двох місяців - 102",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора повідомлялося про 138 летальних випадків, тоді як позавчора в Іспанії було підтверджено 217 смертей внаслідок пандемії Covid-19.

Протягом останньої доби в Іспанії було зареєстровано 539 нових випадків коронавірусної хвороби, майже стільки ж, як і вчора.

Згідно з даними Worldometer, загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії наразі складає 27 563 особи. Число підтверджених випадків захворювання зросло до 276 505.

Фото: Alejandro García / EFE