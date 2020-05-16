Кількість заражених коронавірусом у Нідерландах перевищила 43,8 тисячі

У Нідерландах, станом на середину дня 16 травня, кількість хворих зросла до 43 870.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 27 людей померли, виявлено 189 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 43 870 хворих і 5 670 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження, зокрема, йдеться про контактні професії.

Наприклад, масажисти зобов'язані працювати за попередньою домовленістю, щоб бути певними, що клієнт добре почувається і не має симптомів коронавірусу.

Крім того, дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. В ресторанах та кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.

Планується, що з 1 червня громадський транспорт відновить свою роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум тридцять відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати максимум десять людей.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.

Людей закликають дотримуватися дистанції, часто мити руки. А усіх, хто погано почувається, залишатися вдома і не наражати на небезпеку інших.

Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.

Фото: АА