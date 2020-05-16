У Конгресі США підтримали витрату понад $3 трильйонів на боротьбу з пандемією

Палата представників – нижня палата американського парламенту – у п’ятницю, 15 травня, підтримала зміни до правил процедури голосування, що дозволять конгресменам голосувати дистанційно. Також американські законодавці проголосували за збільшення фінансування для боротьби з епідемією COVID-19 на понад 3 трильйони доларів.

Про це інформує CNN.

"Палата представників у п’ятницю схвалила комплексний законопроєкт, що передбачає витрату понад 3 трлн дол. США на боротьбу з пандемією COVID-19 та зміни регламенту, які дозволять законотворцям віддалено голосувати під час пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі зміни регламенту дозволять Палаті працювати віддалено вперше за більш ніж 200-річну історію інституції.

Обидва рішення ініціювала Демократична партія, що має більшість у Палаті представників. Саме за рахунок голосів демократів збільшення фінансової допомоги та дистанційне голосування затвердили.

Водночас Республіканська партія вже заявила, що в Сенаті (верхній палаті) додаткову фінансову допомогу вони не підтримають,а це означає відсутність голосів для такого рішення. За словами республіканців, витрачати ще кілька трильйонів доларів на боротьбу з епідемією наразі нерозумно: потрібно спершу дочекатися результатів перших пакетів фінансової допомоги, які вже схвалили.

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Дистанційне голосування республіканці назвали зазіханням на владу з боку демократів, яке порушить парламентські традиції. Утім це рішення стосується лише Палати представників, в Сенаті воно розглядатися не буде.

Відтепер члени Палати представників, які через надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я не можуть або не хочуть бути особисто присутніми в залі, можуть обрати довірених осіб, які представлятимуть їхню позицію під час голосувань.

Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.