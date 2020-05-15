Трамп передав на розгляд Сенату кандидатуру нового посла США в Україні

Президент США офіційно вніс до верхньої палати Конгресу подання на призначення Кіта Дейтона послом в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

"Надіслати до Сенату номінацію Кіта Дейтона з Вашингтона, на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла Сполучених Штатів Америки в Україні", - йдеться в повідомленні.

За американським законодавством, кандидатури чиновників, яких номінували на високі посади, в тому числі послів США за кордоном, мають пройти процедуру затвердження у верхній палаті Конгресу.

Зазвичай це передбачає проведення слухань з кандидатом у профільному комітеті Сенату, за результатами якого приймається рішення, чи варто рекомендувати його на загальному голосуванні у верхній палаті. Після затвердження кандидата більшістю сенаторів, президент відповідним указом призначає його на посаду.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня глава Білого дому офіційно номінував Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.