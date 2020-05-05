Новий посол США в Україні: генерал з нестандартними рішеннями

Чому Трамп обрав Дейтона і що означатиме його призначення для України

В Україні нарешті з'явиться посол США. Президент Трамп номінував 71-річного Кіта Дейтона (Keith Dayton), відставного генерал-лейтенанта, пов'язаного з воєнною розвідкою, дипломата й експерта представляти інтереси Сполучених Штатів у Києві. Це рішення, безумовно, має стати позитивним для українсько-американських відносин, адже воно було довгоочікуваним і відбулося із запізненням на один рік – з моменту завершення у травні 2019-го роботи в Україні як посла США Марією Йованович.

Цей період став чи не найбільш турбулентним у відносинах Києва й Вашингтона, якщо враховувати імпічмент Дональда Трампа та роль українського питання в ньому. Тепер новому послу Сполучених Штатів доведеться шукати баланс принаймні у трьох вимірах: американському, українському та глобальному. Тож чому важливе призначення нового посла США в Україні, й наскільки вдалою є кандидатура Кіта Дейтона?

ВИБІР З-ПОМІЖ ДВОХ

Ще в грудні минулого року стало відомо, що на посаду посла США в Україні розглядалися дві кандидатури – Філіп Рікер (Держдепартамент США) та Кіт Дейтон, директор Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа Маршалла в Гарміші, який працює під юрисдикцією урядів Німеччини й США.

Філіп Рікер. Фото: U.S. Embassy Kyiv

При цьому зазначалося, що Філіп Рікер, який виконує обов'язки помічника Помпео з питань Європи й Євразії, фактично очолює український напрям політики Держдепу. Тому, очевидно, він знає всі особливості й виклики для посла США в Києві й є гарним претендентом на цю посаду.

Однак Рікер був одним із офіційних посадовців, хто свідчив у Конгресі США на слуханнях з імпічменту президента Трампа, зокрема, щодо цілеспрямованого відсторонення Білим домом посла Марі Йованович та призупинення військової допомоги Україні. Й хоча він тоді захищав честь американської дипломатії в Конгресі, насправді це не зовсім збігалося з позицією захисту Дональда Трампа в процесі імпічменту.

Отже, президент зрештою зупинив свій вибір на генерал-лейтенанті у відставці Кітові Дейтону. На початку своєї кар'єри Дейтон пройшов навчання у Військовому інституті іноземних мов, де готувався як офіцер для служби за кордоном з акцентом на Радянський Союз, отримавши знання російської та німецької мов. Багато сторінок його біографії залишаються закритими, однак наразі відомо, що він служив координатором з питань безпеки між владою Ізраїлю й Палестинської автономії, директором з питань стратегії, планування й політики в штабі Армії США, начальником оперативного управління Розвідувального агентства Пентагону, а також аташе з питань оборони США в Росії.

Кіт Дейтон. Фото: DOD

На своїй останній посаді на чолі Європейського центру досліджень безпеки в Німеччині (який перебуває під кураторством Пентагону) Кіт Дейтон був також призначений старшим радником США з питань оборони по Україні. Це було як "плюсом", так і "мінусом" у плані можливостей отримати номінацію посла США в Україні. Адже, з одного боку, Дейтон дуже добре володіє ситуацією щодо України, але з іншого – він був призначенцем Джеймса Меттіса, який гучно пішов із посади глави Пентагону через розбіжності в поглядах з президентом США. Тим не менше, Дональд Трамп прийняв рішення на користь генерала Дейтона, який віддав професійній кар'єрі на військових і дипломатичних посадах чотири десятки років.

ЩО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕЙТОНА ОЗНАЧАЄ ДЛЯ УКРАЇНИ?

Насамперед, наявність посла (а не тимчасово повіреного у справах) США в Києві для України означає якісно вищий рівень двосторонніх відносин. Це особливо важливо після історії з імпічментом Дональда Трампа, а також у період президентських виборів у Штатах, які можуть призвести до повної зміни адміністрації.

Як зауважив у цьому зв'язку колишній американський посол у Києві Джон Гербст, "це надсилає чіткий сигнал: США залишаються зацікавленими в підтримці України та протидії агресії Кремля".

І в цьому зв'язку генерал Дейтон для України є "виграшним варіантом" через його давні й глибокі зв'язки з Пентагоном, а також взаємодію з Державним департаментом США. Адже це два важливих відомства американського уряду, які відіграють вирішальну роль у процесі підтримки України. До речі, Кіт Дейтон за свою кар'єру отримав нагороди від Держдепартаменту США, що підтверджує поважне ставлення до нього як до професіонала в зовнішньополітичному відомстві. Крім того, він має нагороди від урядів Канади, Німеччини й Австрії, що також піднімає його авторитет.

Кіт Дейтон. Фото: DOD

До того ж, Дейтон чудово розуміється на тематиці збройних конфліктів, оскільки особисто координував мирні зусилля в палестино-ізраїльському врегулюванні. Його підходи полягали в тому, що, по-перше, досягнення миру в регіоні відповідало не тільки інтересам партнерів, а й національній безпеці США. По-друге, він очолював зусилля цілої команди міжнародних експертів, частина яких постійно проживали в зоні конфлікту й володіли ситуацією досконально. По-третє, він шукав нові механізми, які давали би змогу забезпечити певний рівень безпеки в регіоні, як наприклад створення палестинської жандармерії, й водночас, не мали би заперечень з обох сторін конфлікту.

Звісно, це не може бути шаблоном, наприклад, для припинення російської агресії на Донбасі, але справа й полягає в тому, що Дейтон шукав нешаблонні рішення. Водночас, він добре розуміє наміри Кремля, бо має серйозний досвід роботи на російському напрямі. Крім того, він чітко усвідомлює позицію офіційного Києва – завдяки останнім рокам роботи в якості головного радника США з питань оборони по Україні та особистих візитів до Києва.

ДОДАТКОВІ СКЛАДНОЩІ

Тим часом, призначення Кіта Дейтона послом в Україну відбуватиметься в дуже непростий період, який можна схарактеризувати трьома факторами: американським, українським і глобальним.

По-перше, американський фактор. Він охоплює одразу кілька чинників – від складнощів процедури затвердження Сенатом до президентських виборів у листопаді, які можуть повністю змінити конфігурацію американської влади. Дональд Трамп неодноразово жалівся, що його номінанти на посади від послів до міністрів чекають інколи роками офіційного погодження Сенатом (який, до речі, має республіканську більшість, тобто однопартійців Трампа). Президент навіть погрожував достроково припинити сесію Конгресу в період пандемії, якщо сенатори й надалі зволікатимуть із розглядом важливих номінацій, втім у нього не вистачає повноважень. Тим не менше, у Вашингтоні вважають, що у випадку розгляду кандидатури посла США в Україні, затримок у верхній палаті Конгресу не буде.

Колишній американський посол у Києві Вільям Тейлор у цьому зв'язку висловив упевненість, що "кандидатура Дейтона буде швидко затверджена в Сенаті", оскільки він є військовим професіоналом, спеціалістом по Україні та не має партійної приналежності.

Кіт Дейтон. Фото: DOD

Що ж стосується президентських виборів та можливої зміни влади в Білому домі, Дейтон не перший і не останній, хто може опинитися в такій ситуації на високій посаді за кордоном. Тож для нього головним "викликом" у цій ситуації буде збереження послідовності зовнішньополітичного курсу США, який, на щастя, залишається незмінним – як за демократичної, так і за республіканської адміністрації. Ба більше, обидві партії в Конгресі завжди виступали на підтримку України, навіть за радянських часів, і це продовжує бути актуальним по сьогодні. Навіть коли нинішній глава Білого дому спробував призупинити військову допомогу Україні у власних політичних цілях, це одразу викликало жорстку протидію з боку Конгресу, а також негативну реакцію в окремих випадках в уряді. Тим не менше, в нинішній ситуації все ще залишається можливість повернення виборчої риторики Трампа до "української справи", сина Байдена, компанії Burisma, що навряд чи матиме позитивний розвиток як для Києва, так і для Вашингтона.

По-друге, український фактор. А точніше, критична необхідність реалізації реформ в Україні, а також посилення оборонних можливостей. Новий посол США прибуде в Київ у період, коли реформи для країни означатимуть, яким шляхом піде держава далі – в бік цивілізованого Заходу, або ж під посилений вплив олігархів, корупції та Кремля. Колишній спецпредставник США в переговорах по Україні Курт Волкер ще минулого місяця назвав ситуацію для України "моментом істини", підкресливши, що економка країни залежить від підтримки міжнародних фінансових структур.

"Забезпечення пакету МВФ та іншого фінансування також має важливе значення в умовах тривалої російської агресії. Росія розглядає слабку Україну без міжнародної підтримки як просту мішень для подальшого військового, політичного та психологічного тиску", – зауважив Волкер.

Тим часом, збройний конфлікт на Донбасі та російська окупація Криму для Дейтона не стануть сюрпризами – він уже був залучений до пошуку рішень у цих задачах. Треба визнати, що Вашингтон дещо послабив свої позиції на цьому напрямі, коли після завершення Куртом Волкером роботи як спеціального представника в Україні – посада спецпредставника США залишилась вакантною. Однак і за таких умов досвід Дейтона в урегулюванні конфліктів, швидше за все, допоможе йому поновити позиції Сполучених Штатів у цій сфері.

Й по-третє, фактор глобальний. Він передбачає відповіді на виклики пандемії COVID-19, а також світової економічної кризи. Коронавірус спричинив обмеження для політичної, дипломатичної, бізнесової діяльності, а також контактів на всіх рівнях, що помножується на невизначеність подальшого розвитку ситуації.

Щодо економічних наслідків, то, за прогнозами МВФ, світова економіка зазнає стресу, найгіршого за останнє сторіччя. А Україна ризикує отримати за підсумками цього року ВВП на рівні мінус 7,7%. Тож стійкість та здатність до відновлення української економіки залежатиме, насамперед, від того, наскільки професійними будуть подальші кроки уряду, а також, чи зможе Україна отримати достатню зовнішню підтримку. Останній пункт також обумовлюється реформами, виконання яких відкриває можливості для фінансування з боку МВФ та інших міжнародних донорів. І позиція США в цьому питанні залишається вагомою.

Отже, якщо підсумовувати, в разі затвердження Кіта Дейтона на посаді посла США в Києві, Україна отримає, передусім, досвідченого професіонала, добре ознайомленого з українською проблематикою. Можна навіть спрогнозувати, що це призначення забезпечить послідовну підтримку з боку США реформ в Україні, а також посилення її обороноздатності в умовах агресії РФ. Генерал Дейтон із досвіду роботи в Москві чітко знає, чого хоче Кремль від України та як цьому потрібно протистояти. Він також має практику роботи над урегулюванням конфліктів "нешаблонними" методами.

Водночас, призначення нового головного дипломата США в Києві навряд чи кардинально скорегує політику самого президента Трампа стосовно України, принаймні до президентських виборів у США. Тим не менше, посол може посприяти відновленню роботи Комісії стратегічного партнерства між двома країнами, яка реально здатна поліпшити рівень двосторонніх відносин.

Так чи інакше, навіть в умовах зміни влади в Білому домі після виборів, Україна в особі посла Дейтона матиме надійний канал спілкування з Вашингтоном, щоби вести діалог з точки зору стратегічного партнерства.

Ярослав Довгопол, Вашингтон