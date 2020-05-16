У Франції "жовті жилети" вирішили поновити акції попри карантин

У Франції, незважаючи на карантинні обмеження та значні збитки для економіки країни через пандемію коронавірусу, у деяких регіонах, зокрема, в Ельзасі, відновлюються акції так званих «жовтих жилетів».

Про це інформує у суботу регіональне видання DNA, повідомляє власний кореспондент у Страсбурзі.

«Близько десятка «жовтих жилетів» та представників системи вуличної медицини (надають допомогу безпритульним – ред.) зібралися цієї суботи на площі Бурс у Страсбурзі», - пише газета.

Протести "жовтих жилетів" у Франції фото: DNA

Зазначається, що дотримуючись заборони маніфестацій, активісти розподілилися на декілька маленьких груп і з'являлися у різний час у декількох місцях.

Дії протестувальників контролювала поліція, яка перевіряла документи учасників акцій.

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Як повідомлялося, перша акція «жовтих жилетів» відбулася 17 листопада 2018 року на знак протесту проти зростання цін на пальне. Згодом демонстрації стали проходити щотижня. Ці акції спонукали президента Макрона провести низку реформ, включно зі зниженням податків.

У Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Поступово відкриваються школи, заклади торгівлі, невеликі музеї та бібліотеки. Громадянам дозволене вільне пересування. Також уряд забезпечив масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті.

Водночас до 15 червня у країні закриті кордони. Надзвичайний санітарний стан продовжений до 10 липня.

фото: DNA